اليوم بدء تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية

يبدأ الطلبة الأردنيون الملتحقون بالجامعات الأردنية الرسمية لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، بتقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2020 / 2021، اليوم الأحد.

وتستقبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلبات اعتبارا من صباح اليوم الأحد الموافق 22 / 11 / 2020، وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً يوم الجمعة الموافق 27 / 11 / 2020.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض للدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: (www.dsamohe.gov.jo).

وأشارت الوزارة إلى أن كامل عملية التقديم لطلب الاستفادة هي إلكترونية ولا تحتاج إلى تقديم الطالب أي وثائق باستثناء (وثيقة إثبات طالب للأخ الذي يدرس في جامعة غير أردنية).