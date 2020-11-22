المولات تتعهد بتطبيق الشروط الصحية خلال اسبوع التنزيلات

تعهد ممثلون عن المولات الكبيرة والمراكز التجارية العاملة في عمان على التقييد بشروط السلامة والصحة خلال اسبوع التنزيلات والتخفيضات الذي يتزامن مع يوم “الجمعة البيضاء”.

واكدوا خلال لقاء في غرفة تجارة عمان، عقد مساء امس السبت، حرصهم الشديد على الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيقها بشكل كامل والمحافظة على مسافات التباعد الجسدي للعاملين والمتسوقين وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات بما يتماشى مع جهود مكافحة فيروس كورونا.

وأعرب رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، عن أمله بان يسهم اسبوع التنزيلات والتخفيضات في تنشيط عجلة النشاط التجاري وزيادة المبيعات لدى القطاعات التجارية وبخاصة في ظل تراجعها منذ بدء أزمة فيروس كورونا وما رافقها من إجراءات وإغلاقات.

واشار الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس ادارة الغرفة سلطان علان، الى أن تجارة عمان ستعمل وبالتنسيق مع مختلف الجهات وبخاصة وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على توفير كل الدعم للقطاعات التجارية لإنجاح اسبوع التنزيلات بما ينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني.

واضاف إن تجارة عمان خاطبت الجهات المعنيّة لتوفير دوريات أمنية عند مداخل المولات والمراكز التجارية الرئيسية واخرى راجلة داخلها لتعزيز حالة الالتزام بالنظام والامور الصحية.

من جانبه، بين علان أن اسبوع التنزيلات جاء بديلا عن يوم “الجمعة البيضاء”، كون الحظر الشامل يطبق ايام الجمع، وسيشمل مختلف البضائع، واصفا اياه بالحدث التسويقي المهم.

واوضح أن الغرفة معنية بإنجاح التنزيلات والتخفيضات على البضائع طوال الاسبوع الحالي لتعزيز النشاط التجاري ومنح التاجر فرصة لتسويق بضائعه مع الالتزام الكبير بشروط الصحة والسلامة.

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