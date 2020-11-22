“الصحة” تعلن اليوم الاحد شفاء 212 حالة و64 وفاة و5268 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 183,429

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 64 وفاة و 5268 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2236، والإصابات إلى 183429.

وتقد وزّعت الإصابات على 1699 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و1441 حالة في محافظة إربد، و661 حالة في محافظة جرش، و372 حالة في محافظة البلقاء، و371 حالة في محافظة الزرقاء، و268 حالة في محافظة العقبة، و162 حالة في محافظة الكرك، و138 حالة في محافظة الطفيلة، و85 حالة في محافظة معان، و46 حالة في محافظة المفرق، و23 حالة في محافظة مأدبا، وحالتان في محافظة عجلون.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 67175 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 249 حالة، فيما غادرت 212 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 2153 حالة، منهم 446 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 5665 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 114018 حالة.

وأضاف أن 23953 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2358229 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 22 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خاصة ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (# بحميهم).