"الصحة" تعلن اليوم الاحد شفاء 212 حالة و64 وفاة و5268 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 183,429
أهم العناوين
جرينتش+2 12:27
البنك المركزي يمدّد العمل بتعميمه بتأجيل الأقساط للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا حتى شهر حزيران 2021

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني