اجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق اليوم وارتفاع الحرارة غدا

يطرأ اليوم الأحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الإثنين باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الثلاثاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 – 10 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 7، وفي مرتفعات الشراة 14 – 5، وفي مناطق البادية 21 – 8، وفي مناطق السهول 18 – 9، وفي الاغوار الشمالية 24 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 18، وفي البحر الميت 27 – 18، وفي خليج العقبة 28 – 18 درجة مئوية. — (بترا)