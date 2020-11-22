"الصحة" تعلن اليوم الاحد شفاء 212 حالة و64 وفاة و5268 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 183,429
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جرينتش+2 12:26
اجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق اليوم وارتفاع الحرارة غدا

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