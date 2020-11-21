بعد طول غياب.. ياسر العظمة يستأنف تقديم مسلسله “مرايا”

بعد غياب امتد زهاء نحو سبع سنوات، أعلن الفنان السوري ياسر العظمة عن انتهائه من كتابة الجزء التاسع عشر من سلسلته الكوميدية الشهيرة “مرايا” استعدادا لعرضها في الموسم الرمضاني القادم، فهل سيلقى العمل النجاح الجماهيري الذي عرفه في السابق؟ أم أنه سيمرّ دون أن يترك أثرا لدى المُشاهد العربي كحال “مرايا 2013” الذي صوّر في الجزائر؟

دمشق- أكّد الفنان السوري المخضرم ياسر العظمة توقيعه عقدا مع إحدى شركات الإنتاج الفني الخاصة لإنجاز جزء أخير من مسلسل “مرايا” الذي من المنتظر أن يقع تصويره ما بين دمشق وأبوظبي، حتى يكون جاهزا للعرض ضمن الموسم الرمضاني القادم 2021.

ومن المنتظر أن تنطلق أعمال التصوير فور عودة المطارات وحركة السفر من وإلى دمشق، بعد أن توقّفت مجدّدا بسبب الموجة الثانية لفايروس كورونا المستجد.

وتشير الترشيحات الأولية إلى أن أول المشاركين في العمل، هو الفنان السوري عابد فهد، إضافة إلى نخبة من نجوم الدراما السورية على غرار صفاء سلطان ووفاء موصللي وسلمى المصري ومها المصري وقيس شيخ نجيب وعارف الطويل ووائل شرف وآخرين.

ومن المنتظر أن يبتعد العظمة الذي يُشرف على كتابة معظم لوحات السلسلة بنفسه الخوض في السياسة، مركزا أكثر على الموضوعات الاجتماعية والمعيشية الحارقة. فهل سيحظى العمل بنسب مشاهدة عالية كالتي كان يجنيها في مواسمه السابقة، أم أن المشهد تغيّر؟ فما عادت شخصيات العظمة التي ابتدعها سنوات التسعينات كـ“سكجك” و”سيادة البلاء الأعظم” التي ينتقد من خلالهما سلطة الفساد والاستبداد تلقى اهتماما لدى غالبية المشاهدين من شباب اليوم؟

هذا ما ستجيبنا عنه الأشهر القادمة إن كُتب للمشروع أن يرى النور، وسط منافسة كوميدية شرسة، تغّيرت فيها آليات الإضحاك ووسائل عرضها أيضا.

وغادر العظمة سوريا مع عائلته لدى اندلاع الحرب، مبتعدا عن الأضواء، وتوقّف عن إنتاج مسلسله الكوميدي الشهير بعد موسم “مرايا 2013”، الذي صوّره في الجزائر عام 2012، والذي لم يحقّق متابعة تُذكر نتيجة للظروف التي كانت تعيشها البلاد حينها.

كوميديا سوداء لا تخلو من نقد لاذع

ومع ذلك يرى بعض النقاد في عودة ياسر العظمة في فبراير الماضي إلى دمشق، مؤشرا إيجابيا لعودة الروح إلى الدراما بشكل عام والكوميديا بشكل خاص، والتي شهدت تراجعا كبيرا خلال الحرب إثر هجرة كوكبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما السورية ممثلين ومخرجين وكتابا ومنتجين، وذلك بعد أن شهد القطاع مع بداية الألفية طفرة إنتاجية كما ونوعا على المستويين المحلي والعربي.

وأثار غياب مسلسل “مرايا” طيلة السبع سنوات الماضية فراغا لدى المشاهد العربي، كون هذه السلسلة الشهيرة تتمتع بشريحة جماهيرية كبيرة ونالت استحسان الجماهير على مدار أجزائها العديدة التي وصلت إلى 18 جزءا.

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