"الصحة" تعلن اليوم السبت شفاء 130 حالة و56 وفاة و3826 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 178,161
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جرينتش+2 12:34
انباء عن وفاة زعيم القاعدة أيمن الظواهري، وباحث مصري يكشف لـRT أن وفاته طبيعية ولاسباب مَرَضية

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