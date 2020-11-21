“الصحة” تعلن اليوم السبت شفاء 130 حالة و56 وفاة و3826 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 178,161

– أعلنت وزارة الصحة تسجيل 56 وفاة و3826 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2172، والإصابات إلى 178161.

وتوزّعت الإصابات على 1543 حالة في محافظة العاصمة، 361 حالة في محافظة الكرك، 328 حالة في محافظة البلقاء، 297 حالة في محافظة عجلون، 295 حالة في محافظة إربد، 213 حالة في محافظة المفرق، 213 حالة في محافظة معان، 189 حالة في محافظة العقبة، 139 حالة في محافظة الزرقاء، 129 حالة في محافظة الطفيلة، 101 حالة في محافظة مأدبا، 18 حالة في محافظة جرش.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 67636 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 210 حالات، فيما غادرت 130 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 2133 حالة، منهم 427 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 4519 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 108353 حالة.

وأضاف أن 18518 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2334276 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 66ر20 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خاصة ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم في مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم (#بحميهم).