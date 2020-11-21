الأحزاب العربية تدين زيارة بومبيو للمستوطنات بالضفة والجولان المحتل

ادانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية بأشد العبارات زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، مايك بومبيو المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل.

وجاء في بيان اصدرته الامانة العامة اليوم السبت، ان تلك الزيارة الاستفزازية والمريبة تأتي قبل انتهاء ولاية إدارة ترامب، لتكريس الاحتلال الصهيوني ودعم وتعويم المجرم نتنياهو الذي يعاني من مشاكل داخلية في ظل التظاهرات اليومية التي تطالب برحيله. وهو ما دفع الإدارة الأميركية لاتخاذ هذه الخطوة المدانة والمخالفة لقرارات الأمم المتحدة وللشرعية الدولية وهي انتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية.

لقد شجعت الولايات المتحدة الأميركية الاحتلال الصهيوني على الاستمرار بممارساته الاستيطانية الإجرامية، وتأتي هذه الزيارة لتعزز سياسة الكيان الغاصب العدوانية والخطيرة.

لذا فإننا ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والهيئات والأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية وبرلمانات العالم لإدانة هذه الزيارة التي تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 497 والإجماع الدولي الرافض لقرار الكيان الصهيوني بضم الجولان السوري المحتل.

ونؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية العربية السورية ودعم حقها المشروع في استعادة أراضيها المحتلة بكافة الوسائل، وندين الاعتداءات الصهيونية المتكررة على أراضيها.

كما نستنكر الصمت العربي والدولي على هذا الانتهاك السافر للسيادة السورية.

21- 11- 2020

الأمين العام

قاسم صالح

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