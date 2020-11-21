اعتقال شخصين اعتديا على عامل وطن وسلبا هاتفه في الزرقاء

ألقت كوادر من إدارة البحث الجنائي القبض على الشخصين اللذين اعتديا على عامل وطن وسلبا هاتفه الخلوي في الزرقاء، رغم عدم التقدم بشكوى بذلك.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم السبت، إنه اثر ورود مقطع فيديو، لإدارة البحث الجنائي، ظهر خلاله شخصان يقومان بالاعتداء على أحد عمال الوطن وسلبا هاتفه، تم تعميم الفيديو على جميع اقسام البحث الجنائي، وتبين انه لم تسجل اية شكوى مماثلة لما ظهر بالفيديو لدى اي منهم.

وأضاف انه وبمتابعة التحقيق في الفيديو وبالطرق الفنية تم تحديد مكان تصويره في مدينة الزرقاء، وتحديد هوية عامل الوطن الذي ظهر خلاله وتم على الفور التحرك للمكان ومقابلته حيث أفاد أنه تم الاعتداء عليه في وقت سابق من قبل شخصين لا يعرفهما ،وأنه لم يتقدم بشكوى حول ذلك.

و تمكن محققو البحث الجنائي وبوقت قياسي من تحديد هوية الشخصين وإلقاء القبض عليهما، وبدأت التحقيقات لعرضهما على الجهات القضائية المختصة.

وأهابت مديرية الأمن العام بالجميع ضرورة التقدم بشكوى في حال وقوع أي اعتداء على أي منهم او العلم بذلك، وعدم التردد والابلاغ عن مثل هذه الجرائم حيث يتم التعامل مع جميع المعلومات الواردة بكل حزم وجدية وبسرية تامة.

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