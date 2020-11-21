أجواء باردة نسبيا بأغلب المناطق وارتفاع الحرارة الأحد والاثنين

يطرأ اليوم السبت انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً الى غائمة، مع بقاء الفرصة لهطول زخات متفرقة من الامطار في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وفي ساعات ما بعد الظهر تميل الاجواء الى الاستقرار تدريجيا، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، والانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

ويطرأ خلال اليومين المقبلين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 7، وفي مرتفعات الشراة 14 – 5 ، وفي مناطق البادية 19 – 8، وفي مناطق السهول 17 – 8، وفي الاغوار الشمالية 23 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 17، وفي البحر الميت 26 – 16، وفي خليج العقبة 27 – 17 درجة مئوية.

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