"الصحة" تعلن اليوم السبت شفاء 130 حالة و56 وفاة و3826 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 178,161
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جرينتش+2 12:33
نتنياهو وترامب توأمان في العنصرية والفساد والتشبث بالحكم.. فهل يسقط الاول بعد سقوط الثاني؟؟

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