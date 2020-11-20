"الصحة" تعلن اليوم السبت شفاء 130 حالة و56 وفاة و3826 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 178,161
أهم العناوين
جرينتش+2 12:33
ليلة ضرب الفاسدين بايدي المستبدين.. تفاصيل جديدة لتعذيب وابتزاز أمراء سعوديين (ابرزهم الوليد ومتعب ) في فندق الريتز

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني