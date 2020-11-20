حالة من عدم الإستقرار الجوي وأمطار متفرقة اليوم وغدًا

تتأثر المملكة اليوم الجمعة تدريجيًا في ساعات ما بعد الظهر بحالة من عدم الإستقرار الجوي، وتنخفض درجات الحرارة قليلًا وتظهر الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتتكاثر كمياتها تدريجيًا بحيث تتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد احيانًا.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يمتد هطول المطر احيانًا مع ساعات المساء والليل ليشمل أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وتدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الليل بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

ويطرأ يوم غد السبت انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19 – 10 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 8، وفي مرتفعات الشراة 18 – 6 ، وفي مناطق البادية 22 – 8، وفي مناطق السهول 18 – 9، وفي الاغوار الشمالية 27 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 16، وفي البحر الميت 28 – 17، وفي خليج العقبة 28 – 18 درجة مئوية.

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