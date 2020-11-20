«جورجيا» تصادق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولاية

صادقت سلطات ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الجمعة، على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولاية، على حساب منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك نقلًا عن موقع “روسيا اليوم”.

جاء ذلك بعدما أعلن سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبرجر، أمس الخميس، أن تدقيق الأصوات وإعادة فرزها يدويًا أظهر فوز بايدن يالانتخابات في الولاية، ليتم تثبيت فوزه بالولاية، التي تمنح 16 صوتًا في المجمع الانتخابي، من أصل 538 صوتًا.

ووفقًا للنتائج النهائية في الولاية، حصل بايدن على أكثر من مليونين و475 ألف صوت، بنسبةٍ بلغت 49.5%، مقابل حصول منافسه ترامب على ما يربو على مليونين و462 ألف صوتٍ، بنسبةٍ بلغت 49.3%.

وكان فرز الأصوات قد تم إعادته مجددًا في الولاية، نظرًا للتقارب الشديد بين المرشحين (بايدن وترامب)، والذي كان أقل من نصف درجة مئوية، وبلغ فقط 0.2%.

وفاز بايدن في انتخابات الرئاسة في الولاية المتحدة بعدما حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، أكثر من 270 صوتًا مطلوبًا للفوز بالانتخابات، مقابل حصول منافسه ترامب على 232 صوتًا في المجمع.

وعلى ضوء ذلك، أصبح بايدن، الذي أتم اليوم الجمعة 78 عامً من العمر، الرئيس السادس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة، في وقتٍ لا يزال ترامب غير معترفٍ بخسارة الانتخابات أمام نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.