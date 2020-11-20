“الصحة” تعلن اليوم الجمعة شفاء 217 حالة و63 وفاة و4940 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 174,335

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 63 وفاة و4940 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2116، والإصابات إلى 174335.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 1688 اصابة في محافظة العاصمة عمّان، و894 اصابة في محافظة إربد، و456 اصابة في محافظة الزرقاء، و339 اصابة في محافظة عجلون، و337 اصابة في محافظة المفرق، و330 اصابة في محافظة الكرك، و244 اصابة في محافظة جرش، و202 اصابة في محافظة البلقاء، و182 اصابة في محافظة مأدبا، و95 اصابة في محافظة الطفيلة، و93 اصابة في محافظة العقبة، و80 اصابة في محافظة معان.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى ان عدد الاصابات النشطة حاليّاً ارتفع إلى 68385 اصابة، فيما بلغ عدد الاصابات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 240 اصابة، بينما غادرت 217 اصابة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى ان إجمالي عدد الاصابات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 2213 اصابة، منهم 447 اصابة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 3554 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 103834.

وأضاف أنه تمّ إجراء 22814 فحصاً مخبريّاً اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2315758 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 65ر21 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع الى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خاصة ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).