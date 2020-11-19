وفاة طفل و5 إصابات في حريق بمركز تربية خاصة بعمان

شكل وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح، صباح اليوم الخميس، لجنة تحقق للوقوف على ملابسات الحريق الذي شب في مركز تربية خاصة في عمان، وأدى إلى وفاه طفل واصابة 5 اخرين، من بينهم 3 من المنتفعين و2 من المشرفين عليهم ، تم نقلهم جميعا الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقد تفقد الوزير المركز والمنتفعين منه واوعز باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتلقيهم العلاج اللازم بالسرعة الممكنة.

واشار التقرير الاولي لمديرية الدفاع المدني والمختبر الجنائي الى ان الحريق شب نتيجة تماس كهربائي في احد مكيفات التدفئة في المركز واتى على جزء كبير منه.

وكانت الوزارة زارت المركز في تاريخ 11/11/2020 ولم تسجل على المركز اية ملاحظات خلال الزيارة.

ويضم المركز ٧ منتفعين 2 من الجنسية الاردنية و5 من الجنسيات العربية، حيث سيصار الى نقل المنتفعين الاربعة المتبقين من غير المصابين الى مراكز اخرى تتناسب مع ظروفهم واعمارهم.

وتم تبليغ ذوي المتوفي والمصابين اضافة الى سفارات الدول التي ينتمي لها هؤلاء المنتفعون ووضعهم بصورة الاجراءات المتخذة.

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