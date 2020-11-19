مصدر: لا نية لإغلاق المطارات الأردنية أمام حركة السفر

أكد مصدر مطلع، اليوم الخميس، أنه لا نية لإغلاق المطارات الأردنية أمام حركة السفر، “ولا يوجد أي أدنى تفكير بهذا الشأن”.

وبين المصدر لـقناة “المملكة”، أن “ما يتم تداوله عن وقف حركة السفر من وإلى الأردن غير صحيح”.