"الصحة" تعلن اليوم السبت شفاء 130 حالة و56 وفاة و3826 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 178,161
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ماكرون يطالب قادة المسلمين بفرنسا بتشكيل مجلس للأئمة، ووضع ميثاق يؤكد ان “الإسلام دين وليس حركة سياسية”

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