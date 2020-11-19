ماكرون يطالب قادة المسلمين بفرنسا بتشكيل مجلس للأئمة، ووضع ميثاق يؤكد ان “الإسلام دين وليس حركة سياسية”

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون استقبل، أمس الأربعاء، مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا الذين عرضوا أمامه، بناء على طلبه، الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون طلب أيضا من محاوريه أن يضعوا، في غضون 15 يوما، “ميثاقا للقيم الجمهورية” يتعين الالتزام به من قبل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها .

وقال ماكرون لممثلي الاتحادات التسعة إنه يعلم أن عددا منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، مشددا على أنه من الضروري “الخروج من هذا الالتباس”.

وطلب ماكرون أن “يتضمن الميثاق تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أن “الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية”، وأن ينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.

ويأمل ماكرون من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة أن ينهي في غضون أربع سنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا “مبتعثين” من تركيا والمغرب والجزائر.

ولن يكون مجلس الأئمة مخولا بإصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادرا أيضا على سحب هذه البطاقات منهم إذا ما خرقوا “ميثاق قيم الجمهورية”.

واعتمادا على دور كل منهم – إمام صلاة وخطيب مسجد وداعية – سيتعين على كل إمام الإلمام بمستوى مختلف من اللغة الفرنسية وحيازة شهادات دراسية يمكن أن تصل إلى المستوى الجامعي.

وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.

ووفقا للإليزيه فان هناك ثلاثة اتحادات لا تعتمد “رؤية جمهورية”من بين هذه الاتحادات التسعة التي تمثل قسما كبيرا من مسلمي فرنسا.