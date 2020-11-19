ضبط 17 سلاحاً نارياً 5 منها اوتوماتيكية ظهرت في فيديوهات

ضبط العاملون في الامن الوقائي، خلال 24 ساعة الماضية 17 سلاحاً نارياً منها خمسة أسلحة اوتوماتيكية، جميعها ظهرت في فيديوهات جرى تداولها بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فرق التحقيق الخاصة المُشكلة في الامن الوقائي لمتابعة كافة الفيديوهات التي جرى تداولها بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية تمكنت، خلال 24 ساعة الماضية وبالتعاون مع مديريات الشرطة، من ضبط 17 سلاحاً نارياً خمسة أسلحة منها اوتوماتيكية وجميعها ظهرت في فيديوهات جرى تداولها.

واضاف، انه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية بحق مطلقي العيارات النارية، وما زالت الفرق التحقيقية تواصل متابعتها لكافة الاشخاص الذين ظهروا في فيديوهات اطلاق العيارات النارية.

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