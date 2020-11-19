ضبط مشتبه ببيعه ممتلكات رجل أعمال بعد وفاته بوكالة مزورة

القت الاجهزة الامنية الاثنين الماضي القبض على مشتبه بـ”احتياله” على رجل أعمال أردني توفي في دولة خليجية مؤخرا، بعد ان “استحوذ على عقاراته التي تقدر قيمتها بـ5 ملايين دينار وذلك بوكالة مزورة صدرت بعد وفاته”، حسبما أكدت مصادر أمنية مطلعة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، إن “الاجهزة الامنية القت القبض على المتهم بينما كان ينوي اجراء عملية تنازل لقطعة ارض تعود ملكيتها لرجل الاعمال”، فيما بينت التحقيقات مع احد المتهمين ان “هناك أربعة بيوعات غير شرعية نفذها المتهم من ممتلكات رجل الاعمال وقبض ثمنها بعد ان تنازل شقيقه له عن جميع الممتلكات”.

وأوضحت المصادر نفسها، “أن المتهم الرئيس في القضية وردته وكالة مزورة بأملاك رجل الاعمال الذي توفي نهاية الشهر الماضي، فيما لم تتوصل التحقيقات الى معرفة مصدر هذه الوكالة باستثناء أنها صادرة بعد وفاة رجل الاعمال”.

وحسب التحقيقات الاولية فإن “رجل الاعمال”، الذي توفي نهاية الشهر الماضي وتم دفنه في مسقط رأسه في مدينة رام الله، “يمتلك ما يزيد على 12 قطعة ارض ومنزلا في مناطق متعددة في المملكة من بينها ممتلكات في مناطق عمان الغربية”.

وكانت معلومات وردت للورثة ان “هناك بيوعات لممتلكاتهم الموجودة داخل المملكة، حيث تم ابلاغ الجهات الامنية التي بدورها راقبت البيوعات التي نفذت، وتم القبض على المتهم في دائرة الاراضي والمساحة”.

وبينت المصادر ان التحقيقات أظهرت ان “شقيق المتهم وردته وكالة مزورة تتيح له البيع والتنازل، حيث تنازل عن جميع الممتلكات لشقيقه الذي بدوره قام بإجراء اربعة بيوعات على ممتلكات رجل الاعمال”.

وتجري الاجهزة الامنية تحقيقات للبحث عن شقيق المتهم الذي ما يزال فارا من وجه العدالة، وسط ترجيحات بتورط متهمين آخرين على ذمة القضية.

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