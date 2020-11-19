بدء الامتحان الوطني لطلبة الصف الحادي عشر اليوم الخميس

يخضع نحو 118 ألف طالب وطالبة في الصف الحادي عشر، اليوم الخميس، لاختبار وطني تجريه وزارة التربية والتعليم عبر منصة “درسك”.

وقد بدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا ويستمر لغاية الساعة الرابعة عصرا، علمًا بأن مدة الاختبار ساعتان.

ويهدف الاختبار إلى قياس مدى امتلاك الطلبة لمهارات التعلّم الأساسيّة التراكمية في الصفوف الدراسية السابقة ومستويات أداء الطلبة بدلالة مؤشرات الأداء، ومدى امتلاكهم لمهارات اقتصاد المعرفة في المباحث الأساسية الأربع اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم.

وسيتقدم الطالب لاختبار في مبحث واحد من المباحث الأربعة الأساسية، يحدد عن طريق المنصة عشوائيًّا.

ويساعد الاختبار على تزويد متخذي القرار بمعلومات عن جودة التعليم بما يُمكّنهم من اتخاذ القرارات المناسبة، وتزويد المعلمين بمعلومات عن جوانب القوة وجوانب الضعف في أداء طلبتهم، والكشف عن الفاقد التعليمي للطلبة نتيجة التحوّل إلى التعلُّم عن بُعد في ظلّ جائحة كورونا، وتحديد المهارات التي يعاني الطلبة ضعفًا فيها، ووضع الخطط العلاجية الملائمة.