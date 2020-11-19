"الصحة" تعلن اليوم السبت شفاء 130 حالة و56 وفاة و3826 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 178,161
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“الصحة” تعلن اليوم الخميس شفاء 170 حالة و84 وفاة و5470 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 169,395

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