“الصحة” تعلن اليوم الخميس شفاء 170 حالة و84 وفاة و5470 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 169,395

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 84 حالة وفاة و5470 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2053، والإصابات إلى 169395.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 2378 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و670 حالة في محافظة إربد، منها 41 حالة في الرمثا، و495 حالة في محافظة البلقاء، و372 حالة في محافظة عجلون، و353 حالة في محافظة الزرقاء، و332 حالة في محافظة الكرك، و223 حالة في محافظة جرش، و169 حالة في محافظة المفرق، و167 حالة في محافظة معان، منها 72 حالة في البترا، و163 حالة في محافظة العقبة، و96 حالة في محافظة الطفيلة، و52 حالة في محافظة مأدبا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً ارتفع إلى 67062 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 230 حالة، بينما غادرت 170 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 2137 حالة، منهم 462 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار الموجز الإعلامي إلى تسجيل 5384 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 100280 حالة.

وأضاف أنه تم إجراء 24210 فحوصات مخبرية اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 2292944 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 6ر22 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خاصة ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).