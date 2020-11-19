البدء بتقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي لمستوى درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط عن بدء التقديم لطلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2020 / 2021، والتي يتم تنفيذها من خلال الوزارة اعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم الأحد المقبل، وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الجمعة الموافق 27 تشرين الثاني الحالي.

ودعت الوزارة، اليوم الخميس، جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: www.dsamohe.gov.jo وتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني خلال المدة المحددة أعلاه.

وأكدت الوزارة ضرورة إطلاع الطالب على النشرة الإرشادية التي تتضمن أهم الإرشادات والنصائح، من خلال الدخول إلى الرابط الآتي: http://www.dsamohe.gov.jo/Internal/Files/Guidance2020.pdf.

كما أكدت أن كامل عملية التقديم لطلب الاستفادة هي إلكترونية ولا تحتاج إلى تقديم الطالب أي وثائق باستثناء (وثيقة إثبات طالب للأخ الذي يدرس في جامعة غير أردنية).

كما أهابت الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور نهائيا إلى حرم الوزارة تسهيلا عليهم؛ حيث لا يوجد أي ضرورة لذلك ويمكن للطالب الاستفسار من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر، والاطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعا، لافتة الى أن النتائج ستعلن بكل شفافية بما في ذلك أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة في كل لواء ونقاط كل منهم.