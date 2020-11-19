استقبال طلبات تجديد جوازات سفر المقدسيين السبت المقبل

أعلن القائم بأعمال قاضي القضاة في القدس الشريف، الدكتور واصف البكري، عن المباشرة باستقبال طلبات تجديد جوازات السفر المقدسيين عبر المحكمة الشرعية في وادي الجوز في القدس، اعتبارا من صباح يوم السبت المقبل 21 تشرين الثاني الجاري.

وبين البكري لوكالة (بترا) اليوم الخميس، أن المحكمة الشرعية ستستقبل طلبات التجديد لجوزات سفر المقدسيين سواء كانت دائمة او مؤقتة، وكذلك معاملات اصدار جواز السفر لأول مره للأطفال القاصرين دون سن (16) عاما، شريطة ان يكونوا مضافين للهوية المقدسية لاحد الوالدين.

واوضح البكري انه يمكن لحملة الجوازات الاردنية الحاصلين على الهوية المقدسية المؤقتة ايضا، تقديم طلباتهم في المحكمة الشرعية، مشيرا الى ان كافة الطلبات يجب ان تكون معززه بالأوراق الثبوتية المطلوبة، ووفقا للاجراءات القانونية المتبعة سابقا.

ودعا المواطنين المقدسيين المراجعين للمحكمة الشرعية الى ارتداء الكمامات، والتقيد في إجراءات السلامة والوقاية اللازمة والتباعد الجسدي، وذلك تنفيذا لأوامر الدفاع بهذا الخصوص.

واضاف إن هذ الاجراء جاء للتخفيف عن المقدسيين ودعما لصمودهم وحماية الهوية العربية في القدس، وتأكيدا للوصاية الهاشمية على القدس الشريف.

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