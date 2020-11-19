أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي الحالي

إ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2020/ 2021 ضمن دورة الترشيح الثامنة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات //www.dsamohe.gov.jo.

ومنحت الوزارة بحسب بيان صحفي اليوم الخميس الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة 24 ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح بمراجعة الوزارة لاستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة، وبخلاف ذلك يفقد حقه في الترشيح.

كما يستطيع أي طالب غير مرشح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن المنطقة الجغرافية او الاعتبارية التابع لها.

وأكدت الوزارة، أنه ونظراً للظروف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وحفاظا على سلامة المراجعين والموظفين، عدم استقبال أي مراجعين في مبنى الوزارة للاستفسار عن المنح الخارجية، حيث يمكن إرسال الاستفسارات على البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات على العنوان الآتي: (dsa@mohe.gov.jo).