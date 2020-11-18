بالوثائق.. هكذا رجعت حليمة لعادتها القديمة، وباعت سلطة عباس كل الفصائل الفلسطينية وارتمت مجددا باحضان اسرائيل
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جرينتش+2 02:10
وعادت السلطة إلى وظيفتها !!

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