أسفر عن استشهاد 3 عسكريين.. الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي من ناحية الجولان وتسقط عدداً من الصواريخ
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طقس معتدل الحرارة لثلاثة ايام في اغلب مناطق المملكة

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