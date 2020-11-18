الفريق خالد الصرايرة في ذمة الله

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية_الجيش العربي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق، الفريق أول الركن المتقاعد خالد جميل الصرايرة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، فجر اليوم الأربعاء.

والفريق أول الركن الفقيد الصرايرة ولد في قرية مؤتة بمحافظة الكرك عام 1944، والتحق في الخدمة العسكرية عام 1965 وتدرج في العديد من المناصب القيادية من وظيفة قائد فصيل، قائد كتيبة مشاة آلية، قائد لواء، قائد فرقة، ومفتشاً عاماً للقوات المسلحة الأردنية الى أن وصل الى وظيفة رئيس هيئة الأركان المشتركة عام 2002.. رحمه الله

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