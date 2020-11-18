“الصحة” تعلن اليوم الاربعاء شفاء 214 حالة و60 وفاة و7933 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 163,926

أعلن وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 7933 اصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 1623 في احد المصانع في محافظة العقبة خلال اليومين الماضيين، وجرى التعامل معهم حسب البروتوكول المعتمد وعزل المصابين وإجراء فحوصات.

وحول نسبة اشغال الاسرة في المستشفيات بين الدكتور عبيدات خلال ايجاز صحفي اليوم الاربعاء من دار رئاسة الوزراء ان نسبة الانشغالات في المستشفيات مقبولة، مؤكدا أن ارتفاع الإصابات هذا اليوم بسبب الإصابات في مصنع العقبة.

وطالب وزير الصحة المواطنين الالتزام وعدم التجمع ولبس الكمامة واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر واستعمال وسائل الوقاية المختلفة كونها الوسيلة الافضل والاسهل للسيطرة على الوضع الوبائي

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة ورئاسة الوزراء، في الايجاز المشترك اليوم الاربعاء، تسجيل 60 وفاة و7933 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

وقد توزّعت الاصابات الجديدة كما يلي:

– (2412) في محافظة العاصمة عمّان.

– (1893) في محافظة العقبة.

– (998) في محافظة إربد، منها (230) في الرمثا.

– (708) في محافظة جرش.

– (522) في محافظة الزرقاء.

– (379) في محافظة البلقاء.

– (347) في محافظة الكرك.

– (291) في محافظة مأدبا.

– (144) في محافظة معان، منها (70) في البترا.

– (127) في محافظة المفرق.

– (65) في محافظة الطفيلة.

– (47) في محافظة عجلون، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (163,926) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (67,060) حالة.

كما سُجّلت (60) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,969) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (248) حالة، فيما غادرت (214) حالة المستشفيات بعد شفائها.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,134) حالة، منهم (473) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4,629) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (94,896) حالة.

وقد تمّ إجراء (30,792) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,268,734) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (25,8%).

وتدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خاصة ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيقات (أمان) و(صحتك)، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).