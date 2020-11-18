اعتقال مطلوب خطير بمأدبا، ووافد عربي يزور عملات بالعقبة

ألقت مرتبات إدارة البحث الجنائي، القبض على مطلوب مصنف بالخطير في محافظة مأدبا، وبحوزته مجموعة من الاسلحة النارية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة البحث الجنائي، وبعد تحديد مكان وجود مطلوب مصنف بالخطير، وبحقه ثلاثة طلبات أمنية و73 أسبقية جرمية داخل إحدى المزارع في محافظة مأدبا، داهموا المكان بإسناد من الفريق الخاص، وألقوا القبض عليه، وضُبط بحوزته مجموعة من الأسلحة النارية والذخائر.

وفي قضية أخرى، تمكن العاملون في قسم بحث جنائي العقبة من القاء القبض على شخص من جنسية عربية يُشتبه في قيامه بتزوير العملات الأجنبية، وجرى تفتيش مكان اقامته، وعُثر داخله على مواد وماكينات تصوير تُستخدم لتلك الغاية، وما زال التحقيق جارياً.