بالوثائق.. هكذا رجعت حليمة لعادتها القديمة، وباعت سلطة عباس كل الفصائل الفلسطينية وارتمت مجددا باحضان اسرائيل
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اعتقال مطلوب خطير بمأدبا، ووافد عربي يزور عملات بالعقبة

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