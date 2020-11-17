"نيويورك تايمز": ترامب اعتزم مهاجمة إيران ولكن مساعديه للأمن القومي أقنعوه بالتراجع تلافيا لخطر نشوب صراع أوسع
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وليد المعلم .. إذ يرتحل وهو في عز العطاء

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