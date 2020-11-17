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وسط ادانة شديدة من “حماس” “والجهاد”.. حسين الشيخ يعلن عودة العلاقات الفتحاوية مع اسرائيل إلى سابق عهدها

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