وزير التعليم العالي يلتقي السفير القطري في عمان

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس في مكتبه الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني السفير القطري في عمان؛ حيث قدم السفير التهاني للوزير أبو قديس بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، كما أكد السفير عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين على جميع المستويات.

وحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء انه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الجانبين خاصةً في مجال التعليم العالي، حيث أكد الوزير اهتمام الوزارة بالطلبة القطريين وشؤونهم، مبيناً سعيها لمتابعة جميع قضاياهم في الجامعات الأردنية، وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات لهم، والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تواجههم أثناء دراستهم في الجامعات الأردنية.

وحضر اللقاء الملحق الثقافي لدولة قطر في عمان حمد بن عبدالله ال محمود الشريف.

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