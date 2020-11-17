“حكاية ابريق الزيت”.. حوارات فتح وحماس المارثونية التي بدأت في اسطمبول تُستكمل الان بالقاهرة

أكدت مصادر فلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الحوارات بين قيادات من حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة، “تجري في أجواء إيجابية وإصرار من الجانبين بضرورة الخروج بتوافق على القضايا المطروحة وأهمها ملف الانتخابات”.

وقالت المصادر المطلعة على الحوارات، “إن اللقاءات برعاية المخابرات المصرية مستمرة وستتواصل، وعقب الإنتهاء منها سيخرج بيان موحد وواضح حول النقاط التي سيتم الاتفاق عليها”.

وأشارت المصادر إلى أن الحوارات تركز على ملف الانتخابات وإصدار الرئيس محمود عباس قرار عقدها، وتنفيذ قرارات اجتماع الأمناء العامين الذي عقد ما بين رام الله وبيروت بداية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي وخاصة فيما يتعلق باللجان التي تم الاتفاق على تشكيلها، ومنها المقاومة الشعبية الموحدة.

ويبحث الوفدان الذي يضم قيادات من فتح وحماس من قطاع غزة إلى جانب قيادات من الضفة والخارج إمكانية عقد جلسة أخرى للأمناء العامين للفصائل.

واعتبرت المصادر أن ما نشر في وسائل الإعلام من تسريبات حول نتائج الاجتماعات غير دقيق وأنه استباق لنتائج الاجتماعات التي ما زالت جارية، مشيرة إلى أنه فور انتهائها سيتم إصدار بيان بالنتائج كاملة.

وقالت المصادر، “إن قيادة الحركتين معنية بالخروج بنتائج واضحة قابلة للتنفيذ المباشر دون أي تلكؤ وأنه لا بديل عن المصالحة”.

وبدأت قيادة فتح وحماس الأمس الاثنين الاجتماعات في القاهرة، استكمالًا لمباحثات إسطنبول التي جرت في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.