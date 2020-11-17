"الصحة" تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 200 حالة و66 وفاة و6454 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 155,993
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انتخاب صالح العرموطي رئيساً لكتلة الإصلاح النيابية

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