"الصحة" تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 200 حالة و66 وفاة و6454 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 155,993
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المطران عطا الله حنا يعزي بوفاة الوزير المعلم ويعتبره فقيد سورية وفلسطين وكل الأحرار من أبناء أمتنا العربية

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