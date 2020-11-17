المطران عطا الله حنا يعزي بوفاة الوزير المعلم ويعتبره فقيد سورية وفلسطين وكل الأحرار من أبناء أمتنا العربية

القدس المحتلة – سانا

أعرب المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، عن تعازيه بوفاة وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربينالسورية .

وأكد المطران حنا، في بياناصدره، أن الراحل كان شخصية متميزة بصلابتها ووطنيتها ودفاعها عن سورية، وخاصة في خضم المؤامرة الكونية غير المسبوقة التي استهدفت سورية في السنوات الأخيرة بهدف النيل من وحدتها وقوتها، مضيفا إن هذه المؤامرة فشلت فشلا ذريعا بقيادة سورية الحكيمة الممثلة بسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد.

وتابع المطران حنا قائلا، إن الراحل المعلم الذي التقيناه خلال زياراتنا إلى سورية وفي مؤتمرات ولقاءات عالمية حول القدس وفلسطين وحول سورية كان شخصية رصينة صلبة مبدئية متمسكة بالثوابت القومية، مدافعا عن وطنه سورية ورافضا للمؤامرة التي تواجهها بلاده وللاحتلال، ومطالبا بإنهاء الاحتلال الصهيوني للجولان العربي السوري كما كان مدافعا عن فلسطين في مختلف المحافل.

وتابع المطران حنا إن الوزير الراحل هو فقيد سورية وفقيد فلسطين وفقيد الأحرار من أبناء أمتنا العربية، مقدما تعازيه القلبية لسورية قيادة وشعبا ولأسرة الفقيد.