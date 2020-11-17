“الصحة” تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 200 حالة و66 وفاة و6454 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 155,993

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 66 وفاة، و6454 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب الموجز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة حول مستجدات الحالة الوبائية، فقد توزعت الاصابات كالآتي:

– (2641) في محافظة العاصمة عمّان.

– (1,131) في محافظة إربد، (334) في الرمثا.

– (590) في محافظة عجلون.

– (418) في محافظة المفرق.

– (371) في محافظة البلقاء.

– (356) في محافظة الزرقاء.

– (214) في محافظة العقبة.

– (214) في محافظة مأدبا.

– (205) في محافظة معان، منها (42) في البترا.

– (157) في محافظة الطفيلة.

– (110) في محافظة الكرك.

– (47) في محافظة جرش، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (155,993) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (63,817) حالة.

كما سُجّلت (66) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,909) حالات.

وقد بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (289) حالة، فيما غادرت (200) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,153) حالة، منهم (474) حالة على أسرّة العناية الحثيثة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4658) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (90267) حالة.

وبحسب الموجز، فقد تمّ إجراء (27,441) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,237,942) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (23,5%).

كما دعت وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خاصة ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيقات (أمان) و(صحتك)، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم.