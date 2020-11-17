"نيويورك تايمز": ترامب اعتزم مهاجمة إيران ولكن مساعديه للأمن القومي أقنعوه بالتراجع تلافيا لخطر نشوب صراع أوسع
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جرينتش+2 05:58
إسرائيل تقترح بناء خط سكة حديدية بينها وبين دول الخليج عبر الاردن الذي سيتحول الى “مركز اقليمي”

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