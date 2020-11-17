أجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة اليوم وغدا وبعده

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر “الأرصاد الجوية” من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 20 – 11 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 8، وفي مرتفعات الشراة 17 – 7 ، وفي مناطق البادية 22 – 9، وفي مناطق السهول 20 – 11، وفي الاغوار الشمالية 28 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 20، وفي البحر الميت 29 – 17، وفي خليج العقبة 28 – 17 درجة مئوية.

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