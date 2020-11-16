وزير الصحة يرجح وصول لقاح “فايزر” للأردن بداية العام المقبل



رجح وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات، اليوم الاثنين، إن لقاح شركة فايزر الأميركية لعلاج مصابي فيروس كورونا سيصل الأردن بداية العام المقبل.

وقال عبيدات، لـبرنامج “صوت المملكة”، إنّ الأردن وقع مع شركة لقاح فايزر قبل 10 أيام لتأمين 10%، مؤكدا أن الكمية لن تصل مره واحد وستكون على دفعات.

وأضاف، أن “هناك بعض التخوفات من طريقة تخزين المطعوم والشركة لديها القدرة على تخزينه وايصاله للأردن”.

“الأردن خطى خطوات مناسبة فيما يتعلق باللقاحات، وهناك اتفاقيات مع اتلاف تدعمه منظمة الصحة العالمية”، وفق عبيدات.

وبين، أنه تم الاتفاق على تأمين نسبة 10% أخرى من المطعوم مع إتلاف، وتم توقيع الاتفاق معهم في أب/أغسطس 2020، مقدرا أن الكمية نحو 2 مليون لقاح، دون تحديد موعد وصوله للأردن.

وأكّد، أن اللقاح سيعطى حسب الأولويات، قائلا: “سيتم أعطاء اللقاح للفئات ذات الأخطار العالية”.

وفيما يتعلق باسعار علاج فيروس كورونا، قال عبيدات، إن الأسعار ستكون محددة، لافتا إلى أنه يجب دائما إعادة النظر في الأسعار، للوصول إلى تسعيرة عادلة ومناسبة للجميع.

وبين عبيدات أن الهدف من أمر الدفاع 23 هو صحة المواطن، وهو إجراء استباقي، مبينا أن المستشفيات الخاصة لم يرفضوا أمر الدفاع، لانهم شركاء في النظام الصحي.

“نحو 380 مصابا بالفيروس موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.” بحسب عبيدات

وأوضح أن بعض المصابين توفوا قبل إيصالهم في أجهزة التنفس الاصطناعي، مبينا أن الفيروس قد يؤدي إلى جلطات دماغية وقلبية بشكل مفاجئ وسريع.

“مقارنة عدد الوفيات في تشرين الأول/أكتوبر من 2018 و2019 مع عام 2020 نجد أن عدد الوفيات ارتفع 800 وفاه (…)، ويمكنا أن نقول إن نحو 25 وفاة يومية بسبب الفيروس”، وفق وزير الصحة.

عبيدات، قال إنّ نسبة إشغال أسرة مرضى كورونا نحو 50%، لافتا إلى نظام جديد يدعى “مركز التحكم في الأسرة” وهو لمعرفة عدد الأسرة غير المشغولة في الأردن.

ولفت، إلى أن الأحياء السكنية الأكثر كثافة في العاصمة عمّان يوجد فيها أكبر نسبة إصابة بالفيروس.

وذكر أن عدد الفحوص التي تتم في الأردن هي أكثر مما توصي به منظمة الصحة العالمية.