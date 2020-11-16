وداعاً فارس الدبلوماسية العروبية.. رحيل وزير الخارجية السورية وليد المعلم فجر اليوم الاثنين
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جرينتش+2 01:22
وزارة التربية: اختبار وطني لجميع فروع الصف الاول ثانوي

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