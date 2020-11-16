وداعاً فارس الدبلوماسية العروبية.. رحيل وزير الخارجية السورية وليد المعلم فجر اليوم الاثنين
أهم العناوين
جرينتش+2 01:21
لان الشتاء فصل الكسل والبدانة.. هكذا يمكنك حرق الدهون وانت في المنزل

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني