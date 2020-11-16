عامل مصري وافد يدعي ان اردنيا فقأ عينه بمفك/ فيديو

قال عامل مصري انه قد تعرض للاعتداء من قبل أردني، فقأ عينه، في واقعة تشبه قضية “فتى الزرقاء”.

وخرج العامل المصري ويدعى “محمود الزغبي” في مقطع فيديو، مناشدًا السلطات الأردنية بأخذ حقه، من مواطن أردني يعمل بمحل لتصليح الهواتف، قام بفقء عينه، باستخدام “مفك”.

وأوضح أنه ذهب إلى المحل لإصلاح سماعة هاتفه، وطلب من الأردني فقط تنظيفها وليس تغييرها لعدم توافر أموال لديه.

ورد عليه الأردني بأنه لا ينظف سماعات، ونشبت بينهما مشادة وأمسك بالمفك، وضربه في عينه.

ووجدت مناشدة العامل المصري، تفاعلا واسعا من قبل نشطاء أردنيين، طالبوا بالقبض على المتهم ومعاقبته، وسط تشبيه ما حدث لـ”الزغبي”، بما حدث لـ”فتى الزرقاء”، الذي تعرض لاعتداء تسبب ببتر يديه وفقء عينيه.

وتأتي حادثة الاعتداء على “الزغبي”، في الوقت الذي يشن فيه الأمن الأردني حملة ضد، “البلطجية” وفارضي الأتاوات، والذين أثاروا الرعب في نفوس المواطنين، إثر اعتداءاتهم المتكررة التي كان آخرها ما تعرض له “فتى الزرقاء” من اعتداء أسفر عن بتر يديه وفقء عينيه.

"هو أنا عشان مصري تعملوا معايا كده؟"

مدرب أحمال مصري يتعرض لاعتداء مروع في الأردن pic.twitter.com/uyKTMg3Gte — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 15, 2020