القبض على سارق 40 ألف دينار من داخل عيادة في معان

القت مرتبات إدارة البحث الجنائي القبض على سارق 40 ألف دينار من داخل عيادة طبية في محافظة معان.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد لقسم بحث جنائي معان بتعرض عيادة طبية لسرقة مبلغ 40 ألف دينار، وشُكل فريق تحقيق من إدارة البحث الجنائي ومديرية شرطة معان، مضيفا انه ومن خلال الأدلة والتقاط العينات ودراسة الأسلوب الجرمي المتبع توصل فريق التحقيق للاشتباه بأحد الأشخاص من أصحاب الاسبقيات، واستصدرت مذكرة لتفتيش منزله الكائن في نفس المنطقة.

وأضاف الناطق الاعلامي أنه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تمكن الفريق التحقيقي من حصر الاشتباه بأحد الاشخاص والذي جرت مداهمته والقاء القبض عليه وبتفتيش المنزل عثر داخله على 33 الف دينار من المسروقات كانت مخبأة داخل احدى قطع الأثاث، كما تم ضبط نصف كف من مادة الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة وما زال التحقيق جارياً.

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