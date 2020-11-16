“الصحة” تعلن اليوم الاثنين شفاء 244 حالة و71 وفاة و5861 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 149,539

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 71 حالة وفاة و5861 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1843، والإصابات إلى 149539.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 3169 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و769 حالة في محافظة إربد، منها 147 حالة في الرمثا، و437 حالة في محافظة الزرقاء، و293 حالة في محافظة البلقاء، و281 حالة في محافظة العقبة، و202 حالة في محافظة جرش، و140 حالة في محافظة مأدبا، و130 حالة في محافظة الكرك، و123 حالة في محافظة الطفيلة، و114 حالة في محافظة معان، منها 90 حالة في البترا، و102 حالة في محافظة المفرق، و101 حالة في محافظة عجلون.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 283 حالة، فيما غادرت 244 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ2141 حالة، منهم 454 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار الموجز إلى إجراء 26475 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 2210501 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 1ر22 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.