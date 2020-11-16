الخصاونة يفوض وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى، ويوعز بإغلاق بعض المنشآت وحظر تقديم الأرجيلة بالمطاعم والمقاهي

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم 23 لسنة 2020 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وتاليا نصه:أمر الدفاع رقم 23 لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

استنادا لأحكام المادة 3 والمادة 4 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، ولمواجهة تفاقم انتشار وباء فيروس كورونا، ولضمان توافر العناية الصحية للمصابين، اقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولا: يفوض وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى كلياً أو جزئياً ومحتوياته وتكليف إداراته والعاملين فيه بالاستمرار بتشغيله لاستقبال مرضى وباء فيروس كورونا المحولين من وزارة الصحة فقط.

ثانيا: يفوض وزير الصحة بوضع تسعيرة لعلاج مرضى كورونا الذين يعالجون على نفقتهم في المستشفيات الخاصة.

ثالثا: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع هذا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

اغلاق بعض المنشآت وحظر تقديم الأرجيلة في المطاعم والمقاهي

كما أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم 15 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020.

وبحسب البلاغ، تغلق مراكز البلياردو والسنوكر الترويحية، ومراكز البلياردو والسنوكر الرياضية، ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية، والمراكز الرياضية، والأكاديميات الرياضية، اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 17 / 11/ 2020 وحتى إشعار آخر.

وتضمن البلاغ معاقبة مالك و/ أو مدير المنشأة التي تخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.

كما تضمن البلاغ رقم 15 حظر تقديم الأرجيلة في المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي وأي منشأة أخرى، مع فرض عقوبة على مالك و/ أو مدير المطعم أو المقهى أو المنشأة التي تخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.