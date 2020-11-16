الاشتباه بإصابة رئيس وزراء بريطانيا بكورونا مرة اخرى

أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه قد دخل إلى الحجر الصحي الذاتي بعد مخالطته شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وذكر مكتب جونسون، في بيان أصدره مساء الأحد، أن هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا وجهت طلبا إلى رئيس الوزراء بعد أن تبين أنه خالط شخصا خضع لفحص إيجابي خاص بفيروس كورونا المستجد.

وقال البيان إن جونسون “سيواصل العمل من داونينغ ستريت بما في ذلك إدارة إجراءات الحكومة لمكافحة جائحة فيروس كورونا”.

وشدد مكتب جونسون مع ذلك على أن “رئيس الوزراء في حالة صحية جيدة ولا توجد لديه أي أعراض لكوفيد-19”.

ومن الجدير بالذكر أن جونسون سبق أن أصيب بفيروس كورونا يوم 27 مارس الماضي، ما أدى في حينه إلى تدهور ملموس لحالته الصحية.

ونقل جونسون، وهو والد 4 أطفال راشدين من زوجته السابقة، إلى مستشفى القديس توماس في لندن يوم 5 أبريل وقضى هناك أسبوعا بما في ذلك عدة أيام في غرفة العناية المركزة، ليعود يوم 27 أبريل إلى أداء مهامه كرئيس للوزراء.

وتعتبر بريطانيا الدولة السابعة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بحوالي 1.369 مليون حالة، والخامسة من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة بـ51934 حالة.