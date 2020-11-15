بولتون يؤكد ان ترامب لن يرحل بهدوء.. اعتقالات وطعن وشغب في مظاهرة لأنصاره بواشنطن/ فيديو

شهدت مظاهرات أنصار الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، الذي يرفض الإقرار بالهزيمة في انتخابات الرئاسة، اعتقالات طالت المتظاهرين، وشغب ومناوشات وصلت إلى تعرض البعض إلى الطعن، والاعتداء على الشرطة.

فقد اعتقلت الشرطة الأمريكية 20 شخصا على الأقل في العاصمة واشنطن، بعد أن تجمع الآلاف من أنصار ترامب احتجاجا على النتائج وفوز جو بايدن.

ونقلت شبكة “سي أن أن” الأمريكية، عن لاتويا فوستر، المتحدثة باسم عمدة واشنطن موريل باوزر، أن قوات الشرطة اعتقلت ما لا يقل عن 20 شخصا، مضيفة أنه تم نقل شخص بالغ للعلاج إثر إصابته بطعنات عدة.

وأضافت الشبكة أن الضحية في حالة حرجة.

وتابعت فوستر بالقول إن اثنين من ضباط شرطة العاصمة أصيبوا أيضا. وأكدت أن قوات الأمن ضبطت 7 أسلحة نارية، حيث لا يوجد في واشنطن قانون حمل مفتوح للأسلحة.

واعتقلت الشرطة أربعة أشخاص لانتهاكات الأسلحة النارية، واثنين لاعتداء بسيط، وشخص للاعتداء على ضابط شرطة، وشخصين للشجار وإثارة الاضطرابات.

وتكدس المشاركون في أكثر من تكتل في شارع بنسلفانيا، على بعد بنايات فقط من البيت الأبيض.

وبحسب ما وثقته وسائل الإعلام، فإن الكثير من المشاركين لم يرتدوا أقنعة الوجه.

وترعى عدة مجموعات الاحتجاج، وتتراوح بين المؤيدين العاديين لترامب وبعض الجماعات التي تم تحديدها على أنها اليمين المتطرف، أو المتعصبين البيض، أو المعروفين بترويج نظريات المؤامرة.

ومر موكب الرئيس ترامب بالقرب من مكان الحدث. وركض بعضهم باتجاه سيارته الليموزين، وهي تمر من المكان.

وغرّد ترامب كذلك على “تويتر” قائلا إن ما يحدث “يثلج الصدر”، محتفيا بأنه يرى الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات تحدث.

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وهاجم ترامب أيضا في تغريداته ما أسماه “اليسار المتطرف”، وكذلك الإعلام الأمريكي، بسبب ما اعتبره تجاهلا لأرقام المشاركين في المظاهرات المؤيدة له.

واتهم كذلك أنصار ترامب أعدادا متفرقة من مؤيدي بايدن والديمقراطيين بأنهم قاموا بالاعتداء عليهم.

ودافع ترامب عن أنصاره بقوة عبر “تويتر” رافضا حديث الإعلام عن شغب شهدته احتجاجاتهم.

وردد أنصار ترامب هتاف: “أوقفوا السرقة”، من ساحة “فريدم بلازا” قرب البيت الأبيض إلى مقر المحكمة العليا في إطار “مسيرة المليون ماغا” وهي كلمة ترمز بالأحرف الأولى لشعار حملة ترامب الانتخابية “اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

هذا وقد حذر جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس دونالد ترامب، من أن الأخير قد يسبب “ضررا كبيرا” للأمن القومي الأمريكي، معربا عن مخاوفه من أن ترامب “لن يرحل بهدوء”.

وقال بولتون، في لقاء مع شبكة “CNN”، إن “الكثير من الناس يعتقدون، أو على الأقل يأملون، أنه (ترمب) سيدرك أنه خسر وسيذهب بهدوء، ولكن أشعر بالخوف من أن رد الفعل سيكون عكس ذلك تماما”.

وأضاف: “أعتقد، وأنا أتحدث كجمهوري، أن طريقة احتواء الضرر، ليس فقط على البلد، ولكن بالنسبة للحزب أيضا، هي أن يتحدث القادة الجمهوريون، مثلما يفعل البعض منهم الآن، للاعتراف بالواقع وإدراك أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب”.

وحول مزاعم تزوير الانتخابات التي يرددها ترامب، قال بولتون: “لقد سمعنا منذ الانتخابات عن أدلة هائلة كانت ستظهر تزويرا ومؤامرة كبيرة، لكننا لم نر ذلك حتى الآن، ولا أعتقد أن هناك أي شيء”.

وأضاف: “أعتقد أنه كلما طالت مدة هذا الأمر، زاد الأمر سوءا بالنسبة إلى الولايات المتحدة وسمعتها على المستوى الدولي على وجه الخصوص، عندما يرون رئيسا منفصلا عن الواقع أكثر مما كان عليه من قبل”.

وحول الأمن القومي الأمريكي، قال بولتون: “أعتقد أن هناك الكثير من الضرر الذي يمكن لترامب فعله”، وأشار إلى إقالة ترامب لوزير الدفاع مارك إسبر، معتبرا أن القرار يبدو بسبب دوافع شخصية، وقد تكون له “أضرار جسيمة”.

وحذر بولتون من استغلال أعداء أمريكا للوضع الراهن وقال: “هذا هو الوقت الذي يأمل فيه خصوم الولايات المتحدة أن يتحول اهتمامنا، لاستغلالنا بطريقة أو أخرى”.

كما انتقد بولتون وزير الدفاع بالوكالة، كريستوفر ميللر، الذي عينه مؤخرا ترامب، ووصفه بأنه “قليل الخبرة للغاية”، لكنه أكد ثقته في القيادات العسكرية للجيش الأمريكي.