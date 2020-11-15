"الصحة" تعلن اليوم الاحد شفاء 188 حالة و68 وفاة و2373 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 143,678
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“الصحة” تعلن اليوم الاحد شفاء 188 حالة و68 وفاة و2373 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 143,678

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