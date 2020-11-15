“الصحة” تعلن اليوم الاحد شفاء 188 حالة و68 وفاة و2373 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 143,678

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 68 وفاة و2373 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

وبحسب الايجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فقد توزّعت الاصابات الجديدة كما يلي:

– (1245) في محافظة العاصمة عمّان.

– (269) في محافظة إربد، منها (27) في الرمثا.

– (168) في محافظة الزرقاء.

– (139) في محافظة مأدبا.

– (118) في محافظة عجلون.

– (115) في محافظة جرش.

– (95) في محافظة الطفيلة.

– (54) في محافظة البلقاء.

– (49) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

– (48) في محافظة الكرك.

– (47) في محافظة العقبة.

– (26) في محافظة المفرق، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (143,678) حالة.

كما سُجّلت (68) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,772) حالات.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (243) حالة، فيما غادرت (188) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,116) حالة، منهم (447) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

وتمّ إجراء (9,583) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,184,026) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (24,8%).

وقد نوهت وزارة الصحّة إلى أنّ انخفاض أعداد الفحوصات سببه توقّف محطّات الفحص الثابتة عن العمل خلال أيّام الحظر الشامل، وستعود الفحوصات إلى مستوياتها المعتادة بدءاً من اليوم.

وفي ظلّ استمرار تسجيل ععدة حالات إصابة محليّة، دعوت وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).